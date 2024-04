Is dit de grootste titelfavoriet? "Ze zijn duidelijk dé ploeg van de play-offs"

Na speeldag zes van de play-offs blijven er nog drie titelkandidaten over. Zo wordt het nog enorm spannend.

Anderlecht speelde gelijk, Club Brugge won en Union SG deed hetzelfde. Daardoor kropen de ploegen bovenaan het klassement nog wat dichter op elkaar.

Jacky Mathijssen ziet ook dat er nog drie titelkandidaten overblijven. "En toen waren ze nog met drie. De twee wedstrijden tegen Antwerp hebben duidelijk gemaakt dat Union helemaal back on track is", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Sterkhouders als Puertas en Amoura hebben hun goede vorm opnieuw te pakken. Ondanks die dramatische start aan de play-offs blijft het een ploeg om rekening mee te houden in de titelstrijd. Straf hoe ze zich hebben kunnen herpakken."

"Maar dé ploeg van deze play-offs is duidelijk Club Brugge", gaat Mathijssen verder. "Ze zitten in een ongelofelijke flow. Hopelijk kunnen ze die doortrekken naar donderdag voor de heenwedstrijd tegen Fiorentina."

"Zodat ze daar een gunstige uitgangspositie kunnen veroveren. Maar wat er ook gebeurt in Italië, ze hebben nu iets achter de hand. Dit Club Brugge is een volwaardig titelkandidaat. Als je ziet vanwaar ze komen, is dat heel erg knap."

Anderlecht speelde op zijn beurt 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge. Maar dat is volgens Mathijssen nog niet zo erg. "Bij Anderlecht had ik het gevoel dat ze het moeilijkste gedaan hadden door eerst op voorsprong te komen op Cercle. Door dan toch die tegengoal te incasseren hebben ze het zichzelf niet makkelijker gemaakt. Maar op zich is er geen man overboord hé. Met een gelijkspel op Cercle Brugge is helemaal niets mis in deze play-offs."