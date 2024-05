Nicky Hayen volgend jaar nog coach bij Club Brugge? "Het is een no-brainer"

Club Brugge presteert deze play-offs geweldig goed met Nicky Hayen aan het roer. Sinds zijn aanstelling lijkt het steeds beter te gaan.

In België was het publiek verrast over hoe goed Nicky Hayen het deed, maar in Wales hadden ze het zien aankomen. Daar was hij nog coach geweest bij Haverfordwest County.

Bij die club was hij trainer, voor hij besloot om bij Club Brugge aan de slag te gaan als coach van Club NXT. "Ik was zo graag langer met Nicky doorgegaan, maar hij kon dat aanbod uiteraard niet weigeren", vertelde Haverfordwest-voorzitter Rob Edwards bij Het Nieuwsblad.

"We wisten dat hij het goed zou doen, dat bewijst hij nu ook. Nicky heeft alles om carrière te maken. Hij is tactisch sterk, is een goede communicator en kan iedereen meekrijgen in zijn verhaal. Hij zal toch wel aanblijven, veronderstel ik?"

Volgens Edwards kan Club Brugge maar best zo lang mogelijk doorgaan met Nicky Hayen. Voor hem zou de keuze heel erg snel gemaakt zijn.

Ze kunnen zich geen betere coach wensen. Ik volg het Europese voetbal op de voet, ik heb gezien dat Scott Parker en Ronny Deila grote flops waren. Wel, in die context lijkt het me maar aangewezen dat Club ook na de zomer met Nicky doorgaat. Het is een no-brainer.