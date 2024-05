'KAA Gent heeft oog laten vallen op spits die ook op de radar van Bayern München staat'

Deze winter liet KAA Gent verschillende belangrijke aanvallers vertrekken. Emmanuel Gift Orban Malick Fofana trokken naar Olympique Lyon en Hugo Cuypers besloot om aan de slag te gaan in de MLS.

Na deze vertrekken liep het plots een pak minder goed bij de Buffalo's. KAA Gent startte erg goed aan het seizoen, maar haalde uiteindelijk de Champions' Play-offs zelfs niet meer.

Deze zomer wil KAA Gent weer versterking halen vooraan. Andri Gudjohnsen staat als eerste op het lijstje. De zoon van Eidur speelt momenteel bij Lyngby en is topscorer in de Deense competitie.

Transferexpert Sacha Tavolieri weet echter dat er nog een speler in de gaten wordt gehouden. Dan gaat het over Armindo Sieb. Sieb is een 21-jarige aanvaller die speelt bij Greuther Fürth in de 2. Bundesliga. Dit seizoen heeft hij 13 goals gescoord en 3 assists gegeven.

Sieb speelde eerder al bij Bayern München. De Buffalo's tonen veel interesse en zouden zelfs beide spelers kunnen halen. Sieb zou tussen de 3 en 4 miljoen euro moeten kosten, maar Bayern heeft een terugkoopclausule voor de speler.

