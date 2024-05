Olivier Deschacht heeft mooie woorden voor Anderlecht-coach Brian Riemer

Anderlecht kan dit seizoen nog eens kampioen spelen. Dat is ondertussen al van 2016/2017 geleden, toen nog met Olivier Deschacht.

Anderlecht is zeker van de landstitel als het zondag wint tegen Club Brugge en als Union SG punten laat vallen op bezoek bij Cercle Brugge. De boodschap is dus duidelijk.

Olivier Deschacht was erbij toen paars-wit voor de laatste keer de titel won. Hij weet dat 'zijn' club dit niet meer mag weggeven. "Zo'n kans krijg je misschien niet te snel meer. Dit Anderlecht sukkelt al 7 jaar. Nu sta je daar met een thuismatch tegen Club Brugge. Dit mag je niet meer uit handen geven", vertelde hij bij Sporza Daily.

"Ik heb RSCA de jongste jaren vaak moeten verdedigen en dat was vermoeiend en lastig. Ik ben blij dat ik nu weer positief over hen kan praten, blij dat het goed gaat met "mijn" Anderlecht. Ik gun het iedereen, ook de mensen die achter de schermen heel hard gewerkt hebben", gaat hij verder.

Deschacht komt met mooie woorden voor coach Riemer. "Brian Riemer kent zijn ploeg en weet wat de gebreken en kwaliteiten van zijn spelers zijn. Hij speelt er goed op in en de teamspirit is heel goed. De groep hangt aan elkaar en op de bank zie ik lachende gezichten. Dat is een pluim voor Riemer."

Hij ziet wel dat een titel echt nodig is voor paars-wit. "Nogmaals: dit Anderlecht heeft nood aan een prijs om weer op de kaart te staan. Anders kunnen we dit gesprek over een jaar weer voeren. De 2e plaats is niet genoeg om er weer te staan en opnieuw het Anderlecht van vroeger te zijn. Je moet kampioen spelen om die status te claimen."

"Het zou alleszins een enorme boost geven, ook financieel. Dan kun je spelers houden en kopen. Dan zie je weer het Anderlecht dat elk seizoen tot de laatste speeldag mee doet voor de titel", besluit Deschacht.