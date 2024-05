Filip Joos heeft duidelijke boodschap voor bestuur van Club Brugge: "Je hebt drie dagen om dat te tonen"

Nicky Hayen heeft al erg indrukwekkende resultaten neergezet bij Club Brugge sinds hij aan het roer staat. Het blijft nu maar de vraag of blauw-zwart langer met hem wil doorgaan, of toch voor een andere coach kiest.

Club Brugge besloot om vlak voor de Champions' Play-offs Ronny Deila te ontslaan. Nicky Hayen zou even overnemen terwijl er naar een waardige vervanger gezocht werd.

Uiteindelijk doet Hayen het geweldig goed. Hij zorgt ervoor dat Club tijdens de play-offs bijzonder goed presteert en doet mee voor de titel. Hij bezorgde blauw-zwart ook een historische Europese halve finale, die uiteindelijk wel verloren werd.

Bij de podcast '90 minutes' lieten ze zich uit over de coach. Het is nog erg onzeker of Hayen ook volgend seizoen nog trainer van Club Brugge is.

"Ik denk eerder dat als Club kampioen speelt, het bijna niet anders kan dan doorgaan met Hayen. Maar als ze enkel in dat geval met hem doorgaan, toont dat niet veel vertrouwen", merkt Charleroi-speler Daan Heymans op bij de podcast volgens Sporza.

Filip Joos pikt in. "Als je met hem wil voortgaan, is het nu het moment om dat te zeggen. Dan geef je een boost. Roma deed hetzelfde met De Rossi op de dag van de Europese kwartfinale tegen Milan, dat is een gelijkaardig verhaal."

Joos weet dat Club dus snel moet handelen. "Als je echt in Hayen gelooft, heb je 3 dagen om dat te tonen. Doe je dat niet, weet eigenlijk iedereen dat wat Daan zegt, klopt."