Club Brugge-speler oogt enorm veel lof: "Op dat aspect vind ik er maar één ter wereld beter en dat is Lionel Messi"

Club Brugge strijdt momenteel nog volop mee voor de landstitel. De club doet het vooral in de play-offs heel goed dit seizoen. Er lopen dan ook enkele uitblinkers rond bij blauw-zwart die mee voor het succes zorgen.

Eentje daarvan is Andreas Skov Olsen. Hij zat de eerste weken van de play-offs met een heupblessure, maar daar is nu niet veel meer van te merken.

Maandag was hij goed voor twee doelpunten in 45 minuten tijd tijdens het 2-2 gelijkspel tegen Union SG. Een week voordien maakte hij het beslissende doelpunt tegen Antwerp.

Zijn prestaties leveren hem dan ook erg veel lof op. Landgenoot Kenneth Brylle die bij Anderlecht en Club Brugge speelde, en momenteel nog actief is als scout bij blauw-zwart, is lyrisch over de winger.

Hij vergeleek Anders Dreyer met Skov Olsen. "Kwalitatief vind ik Skov beter dan Dreyer", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Vooral op de korte ruimte vind ik hem een meer verfijnde voetballer.""

"En dan zijn afwerking...De snelheid waarmee Skov Olsen in de beweging naar doel kan trappen vind ik fenomenaal. Puur op dat aspect vind ik er maar één ter wereld beter en dat is Lionel Messi", gaat Brylle verder.

Hij ziet dat Skov Olsen wel eens de man kan zijn die Anderlecht van de titel houdt zondag. "Skov is een artiest, die zich goed in zijn vel moet voelen om optimaal te presteren. Maar het zou me absoluut niet verbazen mocht het uitgerekend één van hen zijn die zondag de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge beslist."