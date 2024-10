Rik De Mil is niet alleen, trainers nemen Stijn Stijnen op de korrel: "Maffiapraktijken! Zelfs een valse wand gezet!"

Volgens trainer Rik De Mil kreeg Charleroi een erg onvriendelijke ontvangst bij Patro, waar de verwarming tot extreme temperaturen stond en de toiletten op slot zaten. Charleroi is echter niet de enige club die dat ervaart, stellen andere trainers die liever anoniem blijven.

“Ze doen alles om je te koeioneren", zegt een coach in Het Nieuwsblad die Stijn Stijnen al als tegenstander kende toen deze nog bij Sporting Hasselt zat. Voor hem is Stijnens aanpak geen verrassing: “Ik denk dat veel mensen zulke verhalen hebben over Stijnen. Zijn methodes zijn pure intimidatie en horen niet thuis in het Belgische voetbal.”

Deze anonieme coach beschrijft hoe zijn team soortgelijke ervaringen had toen Stijnen nog trainer was bij Hasselt. “De verwarming stond op dertig graden, net zoals nu bij Charleroi. Toen hadden ze zelfs een valse wand gemaakt om onze kleedkamer nog kleiner te maken, zodat de helft van mijn spelers zich in de gang moest omkleden.”

Daarnaast verwijst hij naar andere bizarre praktijken: “De bezoekerstoiletten werden met javel gewassen, waardoor we nauwelijks konden ademhalen, en er was maar één werkende douche. Het zijn echt maffiapraktijken.”

Een tweede trainer bevestigt dit beeld en deelt zijn eigen ervaringen met de ontvangst bij Patro. “Elke tegenstander die daar speelt, heeft problemen", zegt hij. “Die hele club draait op uitdagen en mentaal bespelen. Het gras wordt extra lang gelaten, of zogenaamd geblesseerde spelers staan toch op het veld. Zelfs kleedkamers worden op het laatste moment ‘nodig verklaard’ voor ballenjongens, zodat er minder ruimte voor ons is.”

De kern van deze tactieken, stellen de twee trainers, ligt bij Stijnen. Volgens hen draagt hij ook bij aan het opjutten van de supporters door tegenstanders vooraf zwart te maken in de media. “Hij zegt dingen voor de match die gewoon niet waar zijn", vertelt de eerste trainer. De tweede trainer voegt daaraan toe: “Hij legde mij woorden in de mond die ik nooit heb gezegd, waardoor hun fans me al uitscholden nog voor ik het veld op was. Mijn familie zat ondertussen in de tribune.”