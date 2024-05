Paul Van Himst praat over de minder mooie tijden bij Anderlecht: "Dat is mentaal wel zwaar"

Anderlecht neemt het zondagavond op tegen Club Brugge. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor paars-wit, dat zelfs al kampioen kan spelen.

Anderlecht kan zondag kampioen spelen als het wint van Club Brugge en als Union SG eerder op de dag punten laat liggen tegen Cercle Brugge.

Paars-wit is momenteel leider in de Jupiler Pro League, al was dat niet altijd met het mooiste voetbal. Maar dat maakt clublegende Paul Van Himst weinig uit.

"Ach, veel mensen praten over het spelniveau van Anderlecht. Maar het belangrijkste is om opnieuw mee te doen voor de prijzen. De laatste keer dat Anderlecht kampioen werd, was René Weiler trainer, zeker?", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

De laatste jaren liep het bij Anderlecht echt niet zoals gehoopt. "Plezant was anders", weet ook Van Himst. "Ik ben groot gebracht op Anderlecht, ik speelde er van mijn acht jaar. Als je dan de ploeg ziet verdwijnen, is dat mentaal wel zwaar."

Onder Vincent Kompany verliep het ook minder goed dan verwacht. "Ach, Vincent is een jongen die zó graag voetbal ziet. Alleen vind ik: als trainer moet je soms realistisch zijn en moet je tegen je principes durven ingaan."

"Altijd goed spelen, maar toch elke keer verliezen, dan is de leute er ook snel vanaf. Weet je: wat er nu gebeurt, is onverhoopt. Niemand had vooraf gedacht dat Anderlecht zou meedoen voor de titel op twee speeldagen van het einde", besluit Van Himst.