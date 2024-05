Charles De Ketelaere weet wat hem te doen staat: "Zou mooi zijn om in de voetsporen van Eden Hazard te treden"

Atalanta verloor woensdagavond de finale van Coppa Italia met 0-1 van Juventus. Komende woensdag wacht er alweer een nieuwe finale, die van de Europa League.

Het was een avond om snel te vergeten voor De Ketelaere. Hij werd bij de rust gewisseld en werd stevig aangepakt door enkele Italiaanse kranten.

"Maar ons vertrouwen is niet aangetast", citeert Het Nieuwsblad de Rode Duivel. "We waren de voorbije weken aan een goeie reeks bezig. We hebben woensdag de pech gehad dat zij vroeg op voorsprong zijn gekomen en dat ze die voorsprong daarna goed hebben verdedigd."

Woensdag volgt de finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen. "Het leuke in voetbal is dat er altijd nieuwe kansen komen. In ons geval is die nieuwe kans zelfs opnieuw een finale. We willen zaterdag in de competitie tegen Lecce de hoofden opnieuw in dezelfde richting krijgen om woensdag weer te kunnen vlammen."

Leverkusen werd onlangs kampioen in Duitsland en is nog ongeslagen in alle competities dit seizoen. "Maar wij hebben ook een goeie ploeg, hoor", merkt CDK op. "We gaan het Leverkusen lastig proberen te maken met onze intensiteit. We zijn al ontzettend trots dat dat in de finale staan, nu willen we er ook alles aan doen om die te winnen."

"De Europa League-beker naar Bergamo brengen zou een historische prestatie zijn. Ik las vandaag dat Eden Hazard de laatste Belg was die hem won. Het zou mooi zijn om in zijn voetsporen te treden", besluit hij.