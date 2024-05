Eerste kop rolt bij RWDM na pijnlijke degradatie

Het RWDM beleefde echt geen goed seizoen. Slechts één seizoen na de promotie naar 1A, volgde alweer een degradatie naar de Challenger Pro League.

Het is tijd voor een grote schoonmaak bij RWDM. De club moet nu leren van zijn fouten en zich zo goed mogelijk voorbereiden op volgend seizoen.

Het seizoen voor RWDM zit er nog niet lang op, en toch heeft de Brusselse club al een zeer belangrijke beslissing genomen: het ontslaan van CEO Gauthier Ganaye.

RWDM maakte dat zelf bekend via zijn officiële kanalen. De club neemt ook afscheid van haar rekruteringsverantwoordelijken, Tom Chambers en Oliver O’Connell.

'Deze beslissingen zijn het resultaat van de wens van de club en Eagle Football om de sportieve cel te herstructureren en een nieuwe basis te leggen voor het seizoen 24-25 om snel te kunnen presteren in 1B', klinkt het bij de club.

'Daarnaast heeft de directie alle spelers en stafleden individueel ontmoet om de oorzaken van de degradatie te analyseren en uit de gemaakte fouten te kunnen leren. In samenwerking met Eagle Football zullen we nu de nodige tijd nemen om de juiste conclusies te trekken en zo goed mogelijk te starten met de voorbereidingen voor het volgende seizoen', besluit de club in haar statement.