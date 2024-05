Transfer lijkt eraan te komen: 'Antwerp legt dit bedrag op tafel om verdediger vast te leggen'

Antwerp is volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. The Great Old zou dicht bij een transfer zijn.

Er zal volgend seizoen heel wat veranderen bij Antwerp. Coach Mark Van Bommel is aan zijn laatste wedstrijden bezig bij de club. Jonas De Roeck wordt genoemd als mogelijke opvolger. Maar ook heel wat spelers zullen vertrekken om een stapje hogerop te zetten. Owen Wijndal zal bijvoorbeeld terugkeren naar Ajax. Zijn uitleenbeurt zit er straks op. Daarom is Antwerp op zoek gegaan naar een nieuwe flankverdediger. Die zouden ze in Argentinië gevonden hebben. Volgens HLN staat The Great Old dicht bij de overname van Ayrton Costa. Antwerp zou een bod van 2,3 miljoen euro gedaan hebben op de 24-jarige speler van Independiente. Zijn club zou dat bod in orde vinden, al blijft het nog even afwachten. Een transfer lijkt er dus aan te komen. Independiente zou ook graag 10% krijgen bij een eventuele doorverkoop. Volgens Transfermarkt is Costa 1,2 miljoen euro waard.