Slecht nieuws voor Manchester City vlak voor titelwedstrijd

Manchester City staat dit weekend voor de belangrijkste wedstrijd van haar seizoen. Bij winst speelt de club kampioen.

Dit weekend worden de laatste wedstrijden van het seizoen gespeeld in de Premier League. Zondagavond weten we eindelijk welke club landskampioen wordt in Engeland.

Manchester City staat er het beste op. The Citizens staan op de eerste plaats in het klassement met 88 punten. Arsenal volgt met 86 punten op de tweede plaats.

City neemt het zondagavond op tegen West Ham. Bij winst is de club van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku voor de vierde keer op rij kampioen. Als er verloren wordt, en Arsenal wint van Everton, is Leandro Trossard kampioen.

Maar City heeft slecht nieuws te horen gekregen vlak voor de titelstrijd. Tijdens de wedstrijd tegen Tottenham, die met 0-2 gewonnen werd, vielen De Bruyne en doelman Ederson geblesseerd uit.

KDB liep geen ernstige blessure op, maar voor de doelman ziet het er slechter uit. City deelde via haar website mee dat Ederson een breuk in de oogkas heeft opgelopen. Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen dus. Reserve-doelman Stefan Ortega zal dus weer tussen de palen staan.