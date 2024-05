Anderlecht weer zoals in de goede oude tijd? Bertrand Crasson prijst het werk van RSC Anderlecht

Op zondag kan Anderlecht kampioen spelen tegen Club Brugge, mits enkele voorwaarden. Dat zou een eerste titel betekenen sinds 2017, Bertrand Crasson kijkt ernaar uit.

Met 413 wedstrijden voor Anderlecht en 6 landstitels, weet Bertrand Crasson wat de druk van de wedstrijd Anderlecht-Club Brugge betekent. Maar die van zondag zal nog wel iets meer bijzonder zijn, met het een eerste titel in 7 jaar in zicht voor paars-wit.

"Het doet deugd, het doet me denken aan de toppers tegen Club Brugge die ik heb meegemaakt", vertelt hij ons. "Het feit dat Anderlecht op kop staat, en zo dicht is bij het winnen van de titel... Dat is rechtvaardig. En zelfs als veel mensen kritiek hebben op het spel, zeggen dat het saai is, moet je het toch maar doen!"

Vorig seizoen verveelden we ons niet alleen vaak, maar eindigde Anderlecht ook op de 11e plaats. "Het is duidelijk niet meer hetzelfde," lacht Crasson. "Petje af voor de investeringen van Jesper Fredberg. Thorgan Hazard, de Denen zoals Dolberg en Schmeichel ondanks alles wat er over hem is gezegd... Deze keer is het team echt gemaakt voor een titel, veel meer dan voorheen."

Ondanks de Brusselse rivaliteit heeft Bertrand Crasson toch ook mooie woorden voor de rivaal, Union SG. "Ik ben blij voor hen. Ze verdienden deze bekerwinst na deze drie geweldige seizoenen, het is meer dan verdiend", vertelde de voormalige Rode Duivel.

© photonews

"Nu is het bijna gedaan voor hen in de competitie. Maar het is spannend, deze play-offs, met Club Brugge dat uit het niets terugkomt, en Union dat instort." Bertrand Crasson kon natuurlijk niet het hele seizoen volgen: hij is net terug uit Indonesië, waar hij kampioen werd met de jeugd van PSS Sleman. "Maar sinds mijn terugkeer volg ik het met plezier... En we hopen natuurlijk op de titel zondag."