Blijft de VAR bestaan in de Premier League of niet? 'Grootste deel van de clubs sluit zich aan bij dit standpunt'

In Engeland zal er binnenkort gestemd worden over het voortbestaan van de VAR. Dat is althans de bedoeling, maar het lijkt erop dat het zover niet hoeft te komen.

Wolverhampton diende onlangs een voorstel in dat op 6 juni behandeld zal worden. Daar wordt dan tijdens een officiële bijeenkomst gepraat over de VAR en of die al dan niet moet worden afgeschaft volgend seizoen. Sky Sports meldt nu dat het grootste deel van de Premier League-clubs niet opgezet is met dit idee. De clubs begrijpen het punt dat Wolves wil maken, maar denken dat het afschaffen van de VAR enkel voor meer problemen zou zorgen. Op 6 juni zal het voorstel besproken worden, maar het kan goed zijn dat er niet eens gestemd wordt. Volgens het medium volgt er een discussie en blijkt daar dan uit of het nodig is om te stemmen of niet. Het bestuur van de Premier League zou op zijn beurt tegen ook tegen het voorstel zijn. Dit seizoen was er al erg veel te doen over de VAR na een aantal discutabele en foute beslissingen. De Premier League loopt overigens ook op zijn einde. Manchester City staat er het beste op en is leider met 88 punten. Arsenal volgt met 86 punten. Als City deze zondag wint van West Ham speelt het dus ook kampioen.