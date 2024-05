Cercle-coach Miron Muslic legt uit waarom zijn ploeg nog een bedreiging kan zijn voor de topclubs

Cercle Brugge doet het dit seizoen bijzonder goed. Groen-zwart staat op dit moment zelfs op de vierde plaats in het klassement en is op weg naar Europa.

En dat Europees voetbal is duidelijk ook een doel. De spelers, en vooral coach Miron Muslic maken daar geen geheim van. Wanneer de coach gevraagd wordt naar wat de volgende twee wedstrijden moeten brengen is hij duidelijk.

"Hopelijk een direct ticket voor Europees voetbal. Dat zijn onze ambities", begint hij. Er moet hem echter nog wel iets van het hart. "Maar ik denk dat jullie Cercle niet serieus genoeg nemen. Wij zijn steeds de underdog."

"We krijgen niet zo veel aandacht terwijl ik vind dat we veel meer verdienen. We nemen dit erg serieus. Toen we aan de play-offs begonnen dachten mensen dat wij gewoon de speelbal van de grotere clubs zouden worden", gaat hij verder.

Muslic ziet ook een belangrijke verschil met de andere ploegen uit de Champions' Play-offs. Iets wat Cercle de komende jaren nog een leuk voordeel kan geven.

"Maar het belangrijkste, en dat moeten jullie ook begrijpen, is dat we deze ploeg nog verder kunnen ontwikkelen. Bij de meeste ploegen in de Champions' Play-offs heb je spelers die op hun maximum zitten. Wij kunnen nog groeien, we hebben de jongste ploeg van België."