Brian Riemer verrast door te praten over...zijn vertrek bij Anderlecht

Brian Riemer is erin geslaagd om RSC Anderlecht terug naar de top van het Belgische voetbal te brengen. De Deense coach heeft de kans om de eerste titel met RSCA te winnen sinds 2017.

Deze zondag kunnen Brian Riemer en Anderlecht geschiedenis schrijven. Bij een overwinning thuis tegen Club Brugge en puntenverlies van Union SG bij Cercle Brugge, is paars-wit kampioen.

Bij de podcast van de club, gaf Riemer een interview waarin hij praatte over zijn ambities. Hij vertelde dat hij liefst gewoon titels wil pakken. Hij spreekt ook even over zijn vertrek bij RSCA, dat niet in de nabije toekomst lijkt te liggen.

Wat ziet Riemer als succes bij Anderlecht? "Ik zou graag het makkelijke antwoord geven: ik wil dingen winnen, ik wil trofeeën winnen. Maar nog belangrijker, ik wil ervoor zorgen dat we deze club op het juiste spoor houden."

"Wanneer ik deze club verlaat, hoop ik dat ik geholpen heb. Omdat ik op een dag zal vertrekken", ging hij verder. "Niet te vroeg, toch?", werd hem een beetje verrast gevraagd. "Nee! Maar iedereen vertrekt ooit. En ik hoop dat wanneer ik vertrek, ik deze club een stevige basis heb gegeven om op voort te bouwen. Dat de club in een betere positie is dan toen ik arriveerde", besluit Riemer.