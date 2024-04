Philippe Albert neemt de titelkandidaten onder de loep: "Ze weten hoe ze moeten lijden"

Speeldag zes van de play-offs zit er ondertussen alweer op. Voor de neutrale voetbalsupporter wordt het iedere week leuker, ook nu zijn de ploegen bovenaan de stand dichter bij elkaar gekropen.

Anderlecht en Club Brugge tellen allebei 42 punten, paars-wit blijft wel leider. Union SG volgt op één puntje van de twee ploegen en zo krijgen we nog een zeer spannende titelstrijd.

Philippe Albert zag afgelopen weekend een leuke speeldag in de Champions' Play-offs. "Speeldag 6 van de Champions' Play-offs heeft ons veel belangrijke lessen geleerd. Club Brugge is in de wolken. Club heeft misschien geleden tegen Genk, maar ze weten hoe ze moeten lijden", begint hij volgens Sudinfo.

"Ze zijn verdedigend sterk en aanvallend aanwezig. Nicky Hayen kan rekenen op een bank met spelers die wachten om te laten zien wat ze kunnen."

Albert merkte op dat Anderlecht het minder goed deed. "Anderlecht daarentegen heeft bevestigd dat het geen vooruitgang boekt. Door de voorkeur te geven aan een speelstijl gebaseerd op lange ballen, waren ze niet in staat om het directe spel van Cercle te counteren. Eerlijk, Anderlecht had in de slotfase kunnen winnen, maar zonder een geweldige Coosemans zouden ze ongetwijfeld verslagen zijn."

"En wat kunnen we zeggen over Union, behalve dat het van de week gebruik maakte om terug te komen in de titelrace? Het was slechts een kwestie van tijd voordat Union wakker werd, want ondanks de negatieve resultaten waren er genoeg kansen in het spel dat ze brengen", besluit hij.