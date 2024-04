KV Kortrijk gelooft er weer helemaal in: "Waarom zou dat niet mogelijk zijn?"

KV Kortrijk heeft afgelopen weekend met 0-1 gewonnen op het veld van RWDM. Een doelpunt van Mehssatou was voldoende voor de overwinning.

KV Kortrijk speelde zondag op het veld van RWDM. De Kerels hadden maar één opdracht en dat was winnen. Bij een slecht resultaat kon de club al degraderen.

Door een doelpunt van Mehssatou na iets meer dan een kwartier, kon Kortrijk zegevieren in Brussel. Het was trouwens ook de eerste overwinning van Kortrijk deze play-offs.

"Ik ben gelukkig met deze overwinning", begint doelman Lucas Pirard bij Het Nieuwsblad. "Daarnaast doet het ook deugd om de nul te houden, dat is niet altijd eenvoudig."

KV Kortrijk staat er nog niet geweldig op, maar alles kan nog. "Alles blijft nu mogelijk en we blijven geloven in de redding, waarom zou die niet mogelijk zijn?"

"We hadden het wel moeilijk in de tweede helft als ik eerlijk ben. Gelukkig scoorden we dat doelpunt in de eerste helft en knokten we in het tweede deel van de wedstrijd. We stonden goed als blok, maar creëerden geen kansen meer na rust."

"Maar RWDM sprokkelde ook geen kansen meer bij elkaar. We hebben de wedstrijd volwassen uitgespeeld en kijken nu naar de match van volgende week, die is opnieuw van levensbelang", besluit Pirard.