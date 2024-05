Is Union na bekerwinst nu ook echt een topclub? Philippe Bormans komt met een héél verrassend antwoord

Union SG moest er even op wachten, maar de eerste prijs sinds de terugkeer naar de Jupiler Pro League is een feit. Mogen we de Brusselaars nu ook effectief als een topclub zien? Philippe Bormans houdt de voetjes liever stevig op de grond.

Sinds de terugkeer naar de Jupiler Pro League drie seizoenen geleden is Union SG een luis in de pels van de traditionele topclubs. Les Unionistes streden elk seizoen - ook nu zijn de Brusselaars nog niet helemaal uitgeteld - mee voor de titel, wonnen net de Beker van België en deden het héél goed op het Europese toneel.

"We zijn dan ook heel blij dat we die prestaties hebben kunnen omzetten naar een effectieve prijs", verwijst Philippe Bormans naar de bekerwinst in Het Laatste Nieuws. "Maar dat wil niet zeggen dat we vanaf nu een topclub zijn. Integendeel zelfs."

De CEO verschuilt zich achter de (financiële middelen) van Union. "We blijven een club met veel minder middelen dan de traditionele topclubs. En daar mag Antwerp FC gerust worden bijgerekend in mijn ogen."

"Maar op sportief vlak zullen we ons altijd proberen meten", gaat Bormans verder. "Dat lukt nu al drie seizoenen op rij. We zijn drie keer in de top drie geëindigd en we zullen volgend seizoen voor het derde opeenvolgende jaar Europees voetballen. Niet veel clubs kunnen dat zeggen."

Wat is het geheim achter het succes van Union SG?

"Al moeten we wel creatief zijn om die resultaten te boeken", besluit de CEO van de Brusselaars. "Het is diezelfde creativiteit die ons gebracht heeft waar we nu staan. We tonen héél graag dat er geen gigantisch budget nodig is om competitief én ambitieus te kunnen zijn."