Is De Bruyne effectief aan zijn laatste wedstrijden bij Manchester City bezig? Ook Fabrizio Romano komt met update naar buiten

Waar ligt de toekomst van Kevin De Bruyne. De sterkhouder van Manchester City gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in. Fabrizio Romano lijkt meer te weten.

Manchester City en Kevin De Bruyne praatten de voorbije maanden al over een contractverlenging, maar een akkoord is er helemaal niét. De Rode Duivel wil verlengen, maar onder zijn voorwaarden. The Citizens zijn dan weer niet geneigd om grote contracten uit te schrijven voor dertigers.

Bovendien stelt de medische staf van Manchester City zich vragen bij de paraatheid van De Bruyne. Kan de 32-jarige middenvelder nog enkele jaren aan in de fysiek zware Premier League. Of is het beter om komende zomer mee te werken aan een transfer en op die manier te cashen?

Daarnaast is er de blijvende interesse van de Saoedische topclubs. "Vorige zomer werd er al aan zijn mouw getrokken", bevestigt ook Fabrizio Romano in ARLS Podcast. "Voor komende zomer zijn Mohamed Salah, Marc-André ter Stegen én De Bruyne de drie grote namen die we in de gaten moeten houden."

Al moeten de Saoedische topclubs rekening houden met concurrentie als het om De Bruyne gaat. "Er zal voor hem ook interesse zijn uit de Verenigde Staten. Ik verwacht een strijd tussen de Major League Soccer en de Saudi Pro League als het om de Rode Duivel gaat."

Waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen?

Met andere woorden: er moeten knopen worden doorgehakt. De Bruyne zelf wil zijn beslissing pas na het EK nemen. Inmiddels is het al duidelijk welke Amerikaanse ploeg op het gaspedaal wil gaan staan voor de Rode Duivel. San Diego FC wil de middenvelder binnenhalen.