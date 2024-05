Staat Real Madrid voor enorme transformatie? 'Niet alleen Nacho, maar ook deze twee absolute clubiconen staan op vertrekken'

Verliest Real Madrid deze zomer in één klap drie boegbeelden? De kans is er alvast. Nacho Fernandez liet al weten dat hij zijn contract niet zal verlengen. Maar hij is niet de enige.

Nacho Fernandez verlaat Real Madrid op het einde van het seizoen. De rasechte Madrileen én jeugdproduct van De Koninklijke slaat de poort van het Estadio Santiago Bernabeu na 23 jaar (!) achter zich dicht. Het is momenteel nog niet geweten wat de plannen van de 34-jarige verdediger zijn.

Maar dat is niet alles. CADENA SER weet dat de kans met de dag groter wordt dat ook Luka Modric en Toni Kroos zullen vertrekken. In het geval van de Kroaat lijken de kaarten duidelijk op tafel te liggen. Modric is niet tevreden met de weinige speelkansen én heeft lucratieve aanbiedingen uit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten in zijn schuif liggen.

© photonews

Het vertrek van Kroos zou dan weer een grotere schok zijn. De 34-jarige Duitser is nog steeds een vaste waarde bij Real Madrid. Meer zelfs: zijn klasseflitsen zorgen er nog elke wedstrijd voor dat De Koninklijke de volle buit kan pakken. Zo was Kroos van goudwaarde in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München.

Het contract van Kroos loopt aan het einde van het seizoen af. Meer zelfs: er is zelfs nog niet gesproken over een contractverlenging. Maar in wiens kamp ligt de bal? Florentino Perez staat erom gekend dat hij dertigers niet pro-actief zal benaderen om een contract te verlengen. Kroos is dan weer van mening dat de club de eerste stap moet zetten.

Ziet Real Madrid enkele sterkhouders vertrekken?

Desalniettemin zou een vertrek van bovengenoemde sterkhouders een serieuze aderlating zijn voor Real Madrid. Modric en Kroos zijn respectievelijk tien en twaalf seizoenen aan de slag in de Spaanse hoofdstad. Samen wonnen ze elke prijs die er te winnen valt. Modric won in 2018 zelfs De Gouden Bal.