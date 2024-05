Afgelopen zomer bijna naar Kortrijk, nu tégen hen in beslissend duel: "Dan zal het goede beslissing zijn geweest"

Afgelopen zomer stond Jari De Busser in de nadrukkelijke belangstelling van KV Kortrijk. De goalie verkoos echter om in Lommel te blijven en tekende er een nieuwe verbintenis voor drie seizoenen. Nu speelt hij tegen KV Kortrijk voor een plekje in eerste klasse.

De doelman streek in de zomer van 2020 neer in Lommel en timmerde daar aan zijn weg om de onbetwistbare nummer 1 te worden tussen de palen bij de Limburgers. De Busser doorliep de jeugdreeksen bij Lierse en KAA Gent.

Afgelopen zomer kon hij naar de Jupiler Pro League om er te gaan spelen bij KV Kortrijk, maar hij verkoos een nieuwe verbintenis bij Lommel. Uitgerekend tegen KV Kortrijk gaan De Busser & co op zoek naar een ticket voor de Jupiler Pro League.

© photonews

"Als we die promotiefinale winnend afsluiten, dan zal het een goede keuze van mij gebleken zijn om bij Lommel te blijven", kon er een lachje af. "We zullen ons klaar moeten stomen, want het zal zeker geen gemakkelijk duel worden."

Twee versnellingen hoger schakelen

"In de Jupiler Pro League gaat alles een stapje sneller", beseft De Busser. "We gaan individueel en als ploeg een stapje hogerop moeten zetten. Het zal niet één, maar twee versnellingen sneller moeten om er te raken."

"Dat we niets te verliezen hebben? Dat klopt niet. We willen naar de hoogste klasse, dus dat hebben we te verliezen. We staan steeds dichter bij 1A, maar we zijn er nog niet. We mogen hen niet onderschatten, maar voor ons is het een eerste kennismaking met het hoogste niveau. Daar willen we heen."