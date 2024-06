Dit is de opkomende Duitse ster die het Bayern München van Vincent Kompany zou kunnen versterken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nu dat Vincent Kompany de nieuwe trainer is van Bayern München is het tijd voor vers bloed op het veld. Zo heeft hij zijn oog laten vallen op een Duitse EK-ganger.

Chris Führich

Volgens Bild kan Chris Führich deze zomer een mooie transfer gaan maken. De 26-jarige buitenspeler van VfB Stuttgart zou in de belangstelling staan van Bayern München.

Hij zou één van de eerste transfers kunnen worden van Vincent Kompany bij zijn nieuwe club.

Sterkhouder bij VfB Stuttgart

Führich was dit seizoen goed voor 8 doelpunten en 7 assists in 34 wedstrijden in de Bundesliga en gaat deze zomer met Duitsland mee naar het EK.

In de zomer van 2021 kwam hij van het bescheiden SC Paderborn over voor amper 2,5 miljoen euro. Ondertussen is zijn transferwaarde volgens Transfermarkt.com al gestegen tot 28 miljoen euro.

De Duitse international heeft nog een contract bij VfB Stuttgart tot medio 2028. Kompany zal dus diep in de buidel moeten tasten om hem binnen te halen.