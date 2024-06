Aston Villa in crisis: Waarom de toekomst van Youri Tielemans onzeker is

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Youri Tielemans zit in de selectie van de Rode Duivels voor het EK in Duitsland. Op clubniveau kreeg hij echter minder goed nieuws te verduren.

Aston Villa

Aston Villa, met Youri Tielemans, kende een fantastisch seizoen in de Premier League. Het eindigde op de 4de plaats en mag zich opmaken voor de voorrondes van de Champions League. Een unieke prestatie in de geschiedenis van de club.

Er is echter een keerzijde aan de medaille.

Financiële problemen

Volgens Football Insider moet de club uit Birmingham deze zomer voor 60 miljoen pond aan spelers verkopen om te voldoen aan alle financiële regels in de Premier League.

Dit betekent dat er een aantal spelers zullen moeten verkocht worden deze zomer.

Youri Tielemans

De Rode Duivel kwam vorige zomer transfervrij over van Leicester City. Een duurde een tijd voor hij zich in de ploeg kon werken, maar uiteindelijk werd hij titularis bij Aston Villa. Hij kwam tot 32 wedstrijden in de Premier League waarin hij tweemaal het net vond en zes assists gaf.

Tielemans heeft nog een contract tot medio 2027 en heeft momenteel een marktwaarde van 27 miljoen volgens Transfermarkt.com. Mogelijk is hij één van de vertrekkers komende zomer en indien hij blijft zal hij het volgend seizoen moeten doen met een minder getalenteerde kern aan medespelers.