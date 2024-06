Anthony Moris heeft nog een boodschap voor Belgische voetbalbond na oefenduel

Anthony Moris en Luxemburg verlaten Brussel met opnieuw een 3-0 nederlaag. Maar gezien de omstandigheden was de prestatie van gisteravond verdienstelijk van onze buren.

Tien jaar geleden bereidde België zich voor op het WK 2014 tegen Luxemburg. Dat was het debuut van Anthony Moris tussen de palen bij Luxemburg. Lukaku was toen goed voor een hattrick maar de FIFA verwijderde die statistieken wegens een teveel aan wissels tijdens de partij.

Killer Lukaku

Gisteren scoorde Big Rom twee keer, opnieuw tegen Moris: "We worden met de tijd beter," lacht hij. "Maar ja los van alle moppen, hij heeft dat killerinstinct voor het doel. Hij is een killer die maar weinig landen hebben," vertelde hij aan RTBF

Hoewel hij betreurt over de manier waarop er met de Belgische omschakelmomenten werd omgegaan is de doelman van Union Saint-Gilloise trots op zijn troepen "Je moet de dingen in de juiste context plaatsen. Enkele dagen geleden speelden we tegen Frankrijk en hier spelen we tegen België met 13 of 14 geblesseerden, dus we stonden bijna met 12-en-een-half-jarigen op het veld.



De Luxemburgse selectie heeft een lange weg afgelegd. Het speelde in de play-offs voor het EK van 2024 en kwam zelfs dicht bij directe kwalificatie: "Tien jaar geleden speelden we met drie spelers in het buitenland en de rest thuis, maar nu is het andersom."

Verzoek voor de Belgische voetbalbond

Na de bekerfinale stond Moris voor de tweede keer in een paar weken op het veld in het Koning Boudewijnstadion, en hij had nog één verzoek met betrekking tot het veld: "Er zit een enorm gat in het veld waar de sproeier naar boven komt, als de federatie iets zou kunnen doen...", besloot hij. Moris had namelijk in de tweede helft even een blessurebehandeling nodig.