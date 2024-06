Franky Vercauteren legt uit waarom Peter Bosz geen bondscoach werd van de Rode Duivels

Domenico Tedesco is de bondscoach van de Rode Duivels. Ook Peter Bosz van PSV Eindhoven was in de running.

Peter Bosz was één van de kandidaten om Roberto Martinez op te volgen als bondscoach van de Rode Duivels, maar uiteindelijk werd hij het niet.

“Peter Bosz heeft het goed gedaan bij PSV (met wie hij landskampioen werd, red.). Maar bij Olympique Lyon heeft hij problemen gekend”, klinkt het bij Franky Vercauteren in HUMO.

“Zijn voetbalideeën lopen grotendeels gelijk met die van Domenico, maar er zijn ook grote verschillen. Bosz houdt een hele wedstrijd vast aan één systeem, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Domenico is flexibeler.”

Vercauteren vindt het belangrijk om beredeneerd te zijn. “Spelers moeten opties aangereikt krijgen en daarmee kunnen omgaan. Als we achteruitgeduwd worden, moeten we weten hoe we kunnen verdedigen én aanvallen. Al die opties moeten klaarliggen.”

Voor Vercauteren zijn we nu helemaal niet het België uit de jaren 80 en 90. “Dat is ook niet de bedoeling. Vroeger waren we de outsider. Daar zijn we van af, maar het maakt wel nog altijd deel uit van onze identiteit. Wat was het belangrijkste wapen onder Martinez? Hoe is op het WK van 2018 dat fameuze doelpunt tegen Japan gevallen?”

Typisch Belgisch en ook Lukaku op zijn best heet dat. “Zelfs Real Madrid speelt op de counter, het is één van hun opties. Hetzelfde geldt voor ons”, besluit Vercauteren.