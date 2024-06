Alexis Saelemaekers kan verrassende en fantastische transfer maken naar een Europese grootheid

Alexis Saelemaekers had een fantastisch seizoen met Bologna. Dan kan mogelijk een fantastische transfer opleveren.

Geen Rode Duivel

Ondanks dat Alexis Saelemaekers een fantastisch seizoen kende met Bologna, is hij niet opgeroepen voor de Rode Duivels. Voor de verdediger/middenvelder was er geen plek in de selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland.

Dat betekent niet dat hij niet is opgevallen bij anderen het afgelopen seizoen.

Bologna/AC Milan

In de winter van 2020 ging Alexis Saelemaekers op uitleenbasis van Anderlecht naar AC Milan. De daaropvolgende zomermercato werd hij definitief overgenomen door de Italiaanse topclub.

Vorige zomer ging hij op uitleenbasis naar Bologna. Dit was een prima beslissing van alle partijen want Saelemaekers werkte zich snel op tot onbesliste titularis bij de Italiaanse club. Nu keert hij terug naar Milaan, maar kapers liggen op de loer.

Absolute toptransfer

Volgens het Italiaanse Tuttosport kan Saelemaekers een absolute toptransfer maken. Zo heeft Juventus concrete interesse om onze landgenoot over te nemen.

Met vier doelpunten en drie assists in 30 wedstrijden in de Serie A had hij een belangrijk aandeel in de goede prestaties van Bologna. Juventus dat wat van zijn vroegere glorie heeft verloren wil met de transfer van Saelemaekers terug aansluiten bij de Italiaanse top.