Anthony Moris miste belangrijke gebeurtenis om de Rode Duivels in de ogen te kunnen kijken

Anthony Moris is al een aantal jaren sterkhouder bij Union en bij de Luxemburgse nationale ploeg. Hij miste een belangrijke gebeurtenis om zaterdagavond toch onder de lat te kunnen staan.

Geboren in België

Anthony Moris is geboren in België en kwam voor verschillende Belgische jeugdploegen uit. In 2014 koos hij definitief voor de Luxemburgse nationale ploeg.

Toevallig maakte hij zijn debuut tegen België en exact 10 jaar later mocht hij in zijn 65ste interland terug aantreden tegen de Rode Duivels. Al had hij ook op een andere plek kunnen of zelfs moeten zijn.

Huwelijk

Zaterdag stond namelijk het huwelijk van zijn broer op de planning. Moris koos er echter voor om met Luxemburg aan te treden tegen de Rode Duivels.

"Een hartverscheurende keuze", vertelde Moris aan Het Laatste Nieuws. "Alleen mijn vrouw en mijn kinderen zijn in het stadion aanwezig. De rest van de familie gaat wel naar de bruiloft."