Countdown naar de finale: Ontdek de weg naar succes van de Rode Duivels!

Twee interlands achter de rug om zich voor te bereiden op het EK en nu even tijd om uit te rusten. Hopelijk de laatste keer tot de finale.

Twee interlands succesvol afgerond

Het was een prima voorbereiding voor de Rode Duivels de afgelopen week op het belangrijke EK in Duitsland. Montenegro werd met 2-0 opzij gezet en Luxemburg kreeg er zelfs 3 om de oren.

Een belangrijk thema was de verdediging en de doelmannenkwestie, maar de Rode Duivels hebben geen enkel doelpunt geïncasseerd in de voorbije twee wedstrijden. Kleine kanttekening dat het beide geen toplanden zijn.

Even tijd voor de familie

Na de oefeninterland van zaterdagavond tegen Luxemburg krijgen de Rode Duivels even vrij. De spelers mogen nog even 2,5 dag genieten van vrienden en familie. Dan is het terug verzamelen geblazen in Tubeke om te vertrekken naar Duitsland.

Maandag 17 juni volgt namelijk de eerste belangrijke horde richting de finale. Dan volgt de partij tegen Slovakije om 18 uur.

Road to the finale

Sinds lang zijn de Rode Duivels niet één van de topfavorieten om een groot tornooi te winnen. Mogelijk ligt daar de sleutel naar succes. De druk is veel minder, een nieuwe wind met bondscoach Tedesco en vooral een Lukaku en Doku in topvorm.

De komende weken zullen we zien of het zover komt, maar 14 juli om 21 uur zal alvast met rood aangestipt staan in de agenda.