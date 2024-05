Mag Nusa dromen van absolute stunttransfer? 'Na Engelse interesse meldt ook absolute Spaanse grootmacht zich bij Club Brugge'

Wat gebeurt er komende zomer met Antonio Nusa? De Engelse topclubs hebben hun eerste moves gemaakt voor de Noorse flankaanvaller. Al komt er nog een absolute grootmacht piepen.

Moeten we de voorgeschiedenis nog eens neerpennen? Brentford FC was afgelopen winter van plan om 37 miljoen euro te betalen voor Antonio Nusa. De transfer ketste echter af op knieproblemen. Al bleek het achteraf vooral een storm in een glas water.

Ondertussen leiden enkele Engelse topclubs de dans voor Nusa. Tottenham Hotspur, Manchester City, Arsenal FC en Chelsea FC willen de Noor deze zomer naar de Premier League halen. Al is zo'n transfer voor Club Brugge geen prioriteit meer.

Nusa moet én zal - ook al speelt de flankaanvaller de voorbije weken amper nog - 37 miljoen euro in het laatje brengen. Voor minder neemt blauw-zwart de telefoon niet op en wordt de e-mail zonder pardon naar de prullenmand verwezen.

De Spaanse media weten dat er een vijfde topclub kan worden toegevoegd aan het lijstje. Ook FC Barcelona ziet een grote toekomst weggelegd voor Nusa en wil een poging doen om de Noor naar Camp Nou te halen.

Waar voetbalt Antonio Nusa volgend seizoen?

Al blijft het prijskaartje een stuikelblok voor de Catalaanse bestuurskamer. Enerzijds is de potentiële meerwaarde van Nusa héél duidelijk op de lange termijn. Sommige pionnen binnen Barcelona verkiezen gezien de financiële situatie eerder onmiddellijk inzetbare versterkingen met naam en faam.