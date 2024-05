42-voudig Rode Duivel spreekt héél forse taal: "We hebben één ambitie en dat is het EK winnen"

Is de EK-gekte er al? Binnen ruim een maand starten de Rode Duivels aan het Europees kampioenschap in Duitsland. België start het toernooi voor het eerst in jaren niét als favoriet. Al wil dat voor Timothy Castagne niet zeggen dat er geen ambitie mag zijn.

Frankrijk en Engeland worden naar voren geschoven als dé favorieten voor EK-winst. Spanje en Portugal zijn daar weer de outsiders. Afhankelijk van de stem terzake kan ook België bij het Iberische duo gevoegd worden. "We hebben één ambitie en dat is het EK winnen", spreekt Timothy Castagne dan weer héél forse taal bij Eleven/DAZN. "Met bijvoorbeeld een derde plaats ben je niet veel, hé. Het doel van zo'n toernooi is het uiteindelijk ook winnen." © photonews Die ambitie werd ten tijde van De Gouden Generatie héél duidelijk uitgesproken. Lukt het met de nieuwe lichting dan wel om de gouden plak mee te nemen naar Brussel? "We beseffen dat het een lastige opdracht is. Andere landen hebben meer die favorietenstatus." "Maar we trekken naar Duitsland om te winnen", besluit de 42-voudig Rode Duivel. "Ik kan evengoed zeggen dat ons eerste doel het overleven van de groepsfase is. Maar daar bereik je niets mee. In een toernooi kan vanalles gebeuren. Hopelijk kunnen wij voor de verrassing zorgen." Maken de Rode Duivels kans op de Europese titel? De Rode Duivels starten op 17 juni aan hun EK met een wedstrijd tegen Slovakije. Vervolgens komen de Rode Duivels Roemenië en Oekraïne tegen in de groepsfase. Begint het toernooi daarna pas echt voor Castagne en ploegmaats?