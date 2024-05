Blessin deed met Union waar Mazzu en Geraerts niét in slaagden: "We hebben ons lot in zijn handen gelegd"

Alexander Blessin heeft met Union SG gedaan wat Felice Mazzu en Karel Geraerts niet voor elkaar kregen. De coach haalde met de Beker van België al een (eerste) prijs naar het Dudenpark. Hoe groot is zijn aandeel in het succesverhaal?

Felice Mazzu en Karel Geraerts kregen de handen al op elkaar in het Dudenpark, maar beide coaches slaagden er uiteindelijk niet in om zich in de geschiedenisboeken - de promotie en terugkeer naar de Jupiler Pro League niet meegerekend - van Union SG te voetballen. Alexander Blessin deed dat wél.

"Blessin heeft een enorm mooi parcours afgelegd", gooit Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws met bloemen naar zijn coach. "Hij mag daar terecht trots op zijn. Zeker gezien de gebeurtenissen op privévlak (de vrouw van Blessin kreeg in augustus af te rekenen met een ruggenmerginfarct, nvdr.) is hij altijd enorm professioneel gebleven."

© photonews

De Duitser kon allerminst voortbouwen op de fundamenten van zijn voorgangers. Met Victor Boniface, Teddy Teuma, Siebe Van der Heyden, Senne Lynen, Bart Nieuwkoop, Oussama El Azzouzi, Ismaël Kandouss en Simon Adingra vertrok vorige zomer nagenoeg een volledige basisploeg.

"Blessin heeft daar nooit moeilijk over gedaan", gaat Bormans verder. "Hij heeft daarentegen altijd zijn vertrouwen in ons uitgesproken en zijn lot in onze handen gelegd. Maar omgekeerd deden wij hetzelfde. We hebben het sportieve lot van Union in de handen van Blessin gelegd."

Blijft Alexander Blessin de coach van Union SG?

Dat is ook de reden waarom een groot deel van de (oude) sportieve staf van Union aan boord bleef. "We wilden op die manier voor continuïteit zorgen. Ook daar heeft Blessin positief op gereageerd. Hij is meteen intens beginnen samenwerken. Die gezamenlijke visie heeft ervoor gezorgd dat Union succes heeft gehad."

Al blijft ook voor de CEO van Les Unionistes dé vraag: moet er deze zomer opnieuw worden gezocht naar een nieuwe coach? Blessin wil zelf héél graag blijven, maar het spreekt voor zich dat zijn familiale situatie prioriteit is. Het antwoord op de vraag zal er wellicht snel komen...