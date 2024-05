🎥 Grote zorgen om Kevin De Bruyne die het uitkermt van de pijn: mist Tedesco straks zijn absolute sterkhouder op het EK?

Manchester City deed dinsdag een geweldige zaak in de titelstrijd in de Premier League. De club won met 0-2 van Tottenham, maar er was niet enkel goed nieuws te melden.

Manchester City speelde zijn voorlaatste wedstrijd van het seizoen op dinsdag tegen Tottenham Hotspur. The Citizens hadden maar één doel en dat was winnen. Een assist van Kevin De Bruyne en de afwerking van Erling Haaland zorgden voor het openingsdoelpunt kort na de rust. Maar al snel nadien moest de Rode Duivel geblesseerd van het veld. Pape Matar Sarr ging per ongeluk achteraan op de enkel van De Bruyne staan. Die kermde het meteen uit van de pijn en werd vervangen door Jérémy Doku. Nadien maakte Haaland nog 0-2 vanop de stip, maar in België zal er toch vooral gekeken worden naar de blessure van KDB. Na afloop kon coach Guardiola niet met veel info komen: "Hij heeft een probleem met de enkel". Sarr, die hem blesseerde, reageerde ook even bij Play Sports. "Ik deed het niet bewust. Ik wilde Kevin zeker niet blesseren en de bal spelen. Ik denk dat hij dat ook wel weet. Ik heb me verontschuldigd. De Bruyne schermde de bal met zijn kwaliteiten goed af. Ja, ik denk wel dat ik rood had kunnen krijgen. Dat heeft de scheidsrechter me ook gezegd." Het moment dat we allemaal ons hart vasthielden! 🇧🇪 pic.twitter.com/CJv3zCx5e9 — Play Sports (@playsports) May 14, 2024