La Gazzetta dello Sport kondigt aan: 'Na AC Milan is ook deze topclub concreet voor Denkey van Cercle'

Kevin Denkey maakt zich op voor een toptransfer. De aanvaller van Cercle Brugge werd al gelinkt aan onder meer AC Milan en Olympique Marseille. Ook SSC Napoli heeft zich gemeld. En voor de Italianen is het menens.

Het is La Gazzetta dello Sport - en de roze sportkrant zit er niet vaak naast - die met het nieuws op de proppen komt. SSC Napoli is concreet voor Kevin Denkey. Partenopei is namelijk op zoek naar een vervanger voor Victor Osimhen.

Aanvankelijk werden de Italiaanse pijlen op onder anderen Jonathan David en Santiago Gimenez, maar de aanvallers van respectievelijk Lille OSC en Feyenoord zijn financieel niet haalbaar. In dat opzicht is Denkey wel een betaalbare optie.

© photonews

Transfermarkt schat de marktwaarde van Denkey op dertien miljoen euro, maar met zo'n bedrag is Cercle Brugge niet tevreden. De Vereniging mikt op een bedrag van twintig miljoen euro. Dat prijskaartje is niet onoverkomelijk voor Napoli.

Zeker niet na de transfer van Osimhen. De voormalige aanvaller van Sporting Charleroi moet ruim honderd miljoen euro in het laatje brengen. Met dat geld wil Napoli meteen zijn opvolging verzekeren.

Waar speelt Kevin Denkey volgend seizoen?

Al zijn er kapers op de kust. Ook AC Milan en Olympique Marseille meldden zich al voor Denkey. En de kans is héél groot dat er de komende weken en maanden nog een pak andere club bij Cercle op de deur komen kloppen.