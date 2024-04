Peter Vandenbempt is zeer duidelijk over titelkandidaat: "Dat is niet genoeg om kampioen te worden"

Anderlecht heeft zondag 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Cercle Brugge. Paars-wit haalde zo 4 op 6 afgelopen week tegen de club.

Anderlecht staat nog steeds op kop met 42 punten, maar Club Brugge telt er evenveel terwijl Union is genaderd tot op één punt. Zo deed paars-wit tegen Cercle geen geweldige zaak.

"Anderlecht is de enige ploeg in de top 3 die de 3 punten niet kon pakken", merkt Peter Vandenbempt op volgens Sporza. "4 op 6 tegen Cercle Brugge is zeker niet genoeg om kampioen te worden."

"Na dit tweeluik was het, denk ik, toch de bedoeling dat Anderlecht zijn voorsprong op de concurrenten zou vergroten. Maar ze hebben 2 punten ingeleverd op Club en Union. Samen met Genk is Anderlecht wat mij betreft de onverwachte verliezer van deze week", gaat Vandenbempt verder.

Anderlecht maakte de laatste tijd niet veel indruk meer op voetballend vlak. "Maar meer dan het puntenverlies moet – en dat heb ik de voorbije weken al vaker gezegd – het niveau van het voetbal grotere zorgen baren."

"Wat Mats Rits ook aangaf: zoals Anderlecht in de tweede helft de ballen naar voren knalde... Dat was nog meer dan Cercle Brugge. Er was niets van balvastheid, finesse, proberen te voetballen, er was geen rust. Als we die dingen opsommen, komen we toch uit bij de intussen te lange lijst met afwezigen. Die mag Riemer als excuus inroepen wat mij betreft", besluit Vandenbempt.