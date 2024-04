Leoni bezorgt Anderlecht na moeilijke start heel makkelijke zege: op naar traditionele tweestrijd?

Het ziet er steeds meer naar uit dat het een traditionele tweestrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zal worden voor de titel. Ook paars-wit walste na een moeilijk eerste halfuur over zijn tegenstander, Cercle Brugge. Het wordt nog razend spannend de komende weken.

Een dik halfuur lang was er amper iets te zien in het Lotto Park. Cercle maakte het Anderlecht moeilijk door hen amper ruimte te gunnen op het middenveld. En blijkbaar zagen de thuisjongens niet hoeveel ruimte er in de rug van de twee backs van de Vereniging lag.

34 minuten niets en dan ineens... 2-0

Of konden ze het niet deftig uitspelen. Stroeykens had het moeilijk en Augustinsson blonk uit in slechte passes. De rechterkant werd dan weer helemaal vastgezet zodanig dat Sardella en Dreyer geen plaats hadden om te combineren. Slim gezien van Miron Muslic.

Dan is het voor de Brusselaars ambetant dat ze geen Thorgan Hazard meer rondlopen hebben. Die zorgde meestal wel eens voor de flitsen. Er klonken zelfs al schuchtere fluitjes. 'Hold my beer' dacht Théo Leoni. De eerste keer dat de middenvelder de zestien in kwam, kreeg hij de bal, draaide rond zijn as met het leer en deponeerde het netjes achter Warleson.

© photonews

34 minuten niks gezien en nog geen minuut later lag ook de 2-0 voorbij de Braziliaanse doelman. Lopes Da Silva besliste om de slechtste terugspeelbal van het seizoen te verzenden met Dolberg in de buurt. De Deen zag zijn landgenoot Dreyer voor doel lopen en die moest er enkel nog een tikje tegen geven.

Blessures Dreyer en Schmeichel

Match gespeeld in één minuut tijd... Dreyer moest wel met een dijblessure naar de kant. Dat kan Riemer wel missen als kiespijn op dit moment. De topschutter is dan wel geen Hazard, maar zorgt wel voor statistieken en gevaar.

In de tweede helft mocht Colin Coosemans zelfs zijn debuut maken voor Anderlecht. Na meer dan 2,5 jaar! Schmeichel voelde een klein beetje last aan de adductoren. Tien minuten verder en de 3-0 stond op het bord.

Titel beslist in duel met Club?

Warleson loste onder druk van Dolberg een schijnbaar heel makkelijke hoge bal en Leoni was er als de kippen bij om zijn tweede van de avond te scoren. Zo werd het dan toch een makkelijke midweekmatch voor paars-wit.

Zondag mogen ze zich echter aan een ander Cercle verwachten. En Club? Dat zorgt er intussen voor dat de match in het Lotto Park mogelijk beslissend wordt voor de titel. Die clash is voorzien voor de voorlaatste speeldag.