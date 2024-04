Blessures voor Dreyer en Schmeichel? Analist komt met eigen uitleg na wat hij zag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht won met 3-0 van Cercle Brugge. Nochtans speelden de bezoekers voor de twee eerste goals heel erg goed mee.

Anderlecht had het tegen Cercle Brugge zeker niet onder de markt in het eerste half uur, maar toen de twee doelpunten vielen begon het plots allemaal veel vlotter te lopen. Cercle Brugge stond zelfs niet op zijn sterkst, maar deed het aanvankelijk heel goed.

“En er werd toch ook met een nooddefensie gespeeld: twee jonge knapen centraal, een middenvelder op rechts en op links speelde er iemand tegen zijn voet. Vooral in het uitvoetballen konden ze dat maar moeilijk verstoppen”, merkte Bert Sterckx op Sporza op.

De commentator zag ook dat Dreyer en Schmeichel aan de kant gehouden werden. Het zou een fikse aderlating voor paarswit zijn mochten zij geblesseerd zijn voor de komende wedstrijden in de play-offs.

Niet veel aan de hand

Sterckx relativeert echter. “Na de wedstrijd was er ook weinig tot geen paniek rond de blessures van hun twee uitgevallen sleutelspelers Dreyer en Schmeichel. Op de persconferentie leek Riemer aan te geven dat het niet al te ernstig was en ze eerder uit voorzorg naar de kant werden gehaald.”

De analist is overtuigd dat er niet veel aan de hand is en leidt dat uit één belangrijk feit af. “Als je de manier zag hoe die twee op de bank zaten tijdens het slot, leek dat de these toch te bevestigen”, besluit hij.