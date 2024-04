Boeckx verdedigt Riemer vurig: "Buitengewoon werk met middelen die hij ter beschikking heeft"

Ondanks de leidersplaats van Anderlecht is er heel wat kritiek op het spel van de Belgische recordkampioen. Om de eerste titel sinds 2017 te behalen menen velen dat ze uit een ander vaatje zullen moeten tappen. Vooral Brian Riemer wordt daarbij geviseerd. Maar Frank Boeckx verdedigt hem.

Boeckx weet maar al te goed wat er speelt, want vorig seizoen was hij nog assistent van Riemer. "Degenen die kritiek uiten, weten niet wat hij kan. Noch het buitengewone werk dat hij heeft verricht gezien de middelen die hem ter beschikking staan", zegt hij bij Sudpresse.

Boeckx haalt aan dat hij al wedstrijden deed kantelen met zijn ingrepen, zoals tegen Club Brugge. "Het echte probleem van Brian is dat hij heel weinig opties heeft om een ontmoeting te kantelen. Wanneer Hazard en Amuzu beide beschikbaar zijn, kun je een beslissende keuze maken."

"Maar Thorgan zal niet meer spelen in 2024 en Ciske is niet klaar om negentig minuten te spelen. De kern van RSCA bestaat uit veel vergelijkbare profielen."

"Dit verklaart met name de problemen waarmee ze momenteel worden geconfronteerd op het middenveld. Voorin zijn Dolberg en Vazquez compleet verschillende spelers, maar voor de rest heeft Dreyer bijvoorbeeld geen enkele concurrentie."

In 2017 waren we nog voorzichtiger dan nu

Vooral op verplaatsing is het nog niet fantastisch geweest. "Dat blijft een mysterie. Het is vooral het gebrek aan intensiteit dat me opvalt. Misschien zijn de intenties binnen het team zelf anders. Wanneer een deel van de spelers uit is op een uitwedstrijd voor een punt, maar het andere deel per se aanvallend wil spelen, ontstaat het onevenwicht."

En Boeckx haalt ook aan dat zijn ploeg in 2017 onder René Weiler nog meer op resultaat speelde dan nu. "Maar zeven jaar geleden hadden we meer aanvallende luxe en verschillende profielen om een wedstrijd te kantelen met Teodorczyk, Bruno, Chipciu, Hanni... En in tegenstelling tot het huidige Sporting oefenden we nooit hoog druk uit. We waren voorzichtiger."