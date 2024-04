De MVP van het seizoen bij Anderlecht: zal hij deze zomer blijven?

Anderlecht is de leider van deze Champions Play-offs. Met nog 5 wedstrijden te gaan in het seizoen zijn ze favoriet om de titel te pakken.

RSC Anderlecht heeft dit seizoen aan kracht gewonnen. Terwijl het spel in de eerste maanden zorgwekkend was en de resultaten niet bevredigend waren, heeft paarswit vertrouwen getankt en waren ze uiteindelijk het enige team dat het helse tempo dat Union oplegde kon volgen.

Maar sinds het einde van de reguliere fase kan Union zelf niet meer volgen. Tot groot genoegen van de fans in het Lotto Park, die nog 5 wedstrijden verwijderd zijn van hun eerste titel sinds 2017.

Anderlecht is van ver gekomen

Anderlecht is nog lang niet gekroond tot kampioen en het zou zeer voorbarig zijn om ze nu al zo te beschouwen. Er kan nog van alles gebeuren in deze play-offs.

Maar als we zien van waar Anderlecht komt, maakt dat wel indruk. Laten we meer dan een jaar teruggaan, naar de winter van het seizoen 2022-2023. Toen stond Anderlecht midden in de ranglijst. De resultaten onder Felice Mazzù waren rampzalig en de coach was net ontslagen.

Er is veel veranderd intern. De club kwam onder Deense vlag te staan. Vanwege gezondheidsproblemen nam technisch directeur Peter Verbeke afstand. Om hem te vervangen: Jesper Fredberg, vergezeld van een landgenoot die de leiding krijgt over de bank: Brian Riemer.

Anders Dreyer neemt wraak

Anderlecht voert een ambitieuze winterse transferperiode uit en werft verschillende bekende spelers aan. Onder hen ook Anders Dreyer. De Deense rechtervleugelspeler verlaat Midtjylland en tekent voor meer dan 4 miljoen euro in Brussel.

Zijn eerste maanden vallen tegen. Hij heeft wat moeite om zich aan te passen aan het Belgische voetbal en het spel van een team in volle verandering. Anderlecht sluit de reguliere fase af op de 11e plaats in het algemeen klassement. Ondanks de mooie prestaties in de Conference League is het seizoen van RSCA een pijnlijke mislukking.

Dreyer is een van de spelers die de meeste kritiek en frustratie te verduren krijgen. Sommigen verwijten hem slechte besluitvorming en zelfs traagheid. Hij scoort 5 doelpunten en geeft 4 assists, een totaal dat als onvoldoende wordt beschouwd.

Dit seizoen, net als het hele team, is Dreyer sterker geworden. Veel doeltreffender voor doel, hij draagt ook bij aan het spel. Zijn 20 doelpunten en 9 assists in 35 wedstrijden getuigen daarvan: hij is een van de spelers van het seizoen bij Anderlecht. Woensdag scoorde hij nog tegen Genk, hij maakte er twee tegen Cercle Brugge en hij scoort ook in belangrijke wedstrijden.

Anders Dreyer, op weg naar vertrek deze zomer?

Na een blessure tegen Cercle zou Dreyer een deel van de play-offs kunnen missen. Anderlecht trilt nu al, want iedereen weet dat hij onmisbaar is geworden. Na zijn zeer goede seizoen is Dreyer voor het eerst geselecteerd voor het nationale team van Denemarken en kijkt hij uit naar het EK.

Zijn marktwaarde is bijna verdubbeld, van 6,5 miljoen euro in oktober tot nu 12 miljoen. Zal Anderlecht deze zomer de klauwen moeten uitslaan voor zijn Deense rechtervleugelspeler, onder contract tot 2027? Alleen de toekomst zal het uitwijzen...