Anderlecht-speler is heel duidelijk: "Ik ben niet naar hier gekomen om in de tribune te zitten, natuurlijk had ik op meer gehoopt"

Colin Coosemans mocht woensdagavond invallen bij Anderlecht nadat Kasper Schmeichel zich geblesseerd had. Een mooi moment voor Coosemans, wel ten koste van iemand anders bij de club...

In januari kwam Mads Kikkenborg aan bij Anderlecht. Hij moest de tweede doelman worden bij paars-wit nadat Maxime Dupé vertrok. Uiteindelijk zat de doelman nog maar twee keer bij de selectie.

Kikkenborg praatte met de Deense krant 'Tipsbladet' over zijn situatie. "Ik verbleef tot nu toe vooral op hotel omdat ik nog geen appartement had", begon hij volgens Het Nieuwsblad bij het Deense medium.

"Er waren nogal wat praktische zaken te regelen, en het was toch ook wat een schok om voor het eerst in het buitenland te spelen. Maar het is niet dat ik mezelf elke avond in slaap huil."

Over het sportieve wou hij ook nog wat kwijt. "Ik ben niet naar hier gekomen om op de bank of zelfs in de tribune te zitten. Natuurlijk had ik op meer gehoopt, maar dat was niet het geval."

"Ik blijf hard werken, en nu alle rompslomp naast het veld achter de rug is, denk ik dat de prestaties op het veld wel terugkeren. Ik besef dat ik nog niet het niveau haalde op training dat ik kan halen", besluit Kikkenborg.