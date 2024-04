Jan Vertonghen vergeet één belangrijk iets op zijn verlanglijstje te zetten

RSC Anderlecht won woensdag met 3-0 van Cercle Brugge. Dat was een heel mooi verjaardagscadeau voor Jan Vertonghen.

Met 3-0 winnen van Cercle Brugge, daarvoor had Jan Vertonghen zeker op voorhand getekend. Zeker ook omdat het zijn 37ste verjaardag was woensdag.

De sleutel voor de wedstrijd was vooral om spits Kévin van De Vereniging goed onder controle te houden, al liep dat haast fout heel bij het begin van de wedstrijd.

“Hij is een van de beste spelers in de competitie. Hij is enorm. We hebben vandaag als team goed verdedigd. Hij had een kans in de eerste tien seconden, maar daarna hebben we goed verdedigd”, zegt sterke Jan aan de RTBF.

Mats Rits had volgens Vertonghen een heel groot aandeel in de overwinning. “Hij begrijpt het spel heel goed. Hij krijgt niet altijd lof toegezwaaid, maar hij is heel belangrijk in ons spel. Ik wil hem een groot compliment geven.”

Vertonghen vergeet iets op zijn verlanglijstje

Club Brugge won met 4-0 van KRC Genk en zou wel eens de grote uitdager van Jan Vertonghen en RSC Anderlecht kunnen worden. Gewoon blijven winnen, dat is hetgeen paarswit moet doen. Anderlecht heeft het gewoon in eigen handen.

Als hij gevraagd wordt wat hij graag zou krijgen in zijn 38ste levensjaar, dan is Vertonghen duidelijk. “Een goed EK en een goede gezondheid.” Al hadden de fans graag gehad dat hij daar ook een landstitel met RSC Anderlecht aan had toegevoegd.