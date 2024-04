Zorgt handspel voor discussie? Anderlecht lijdt puntenverlies tegen Cercle Brugge

Anderlecht is er niet in geslaagd om zijn eerste overwinning in de Champions' Play-offs te boeken in een uitwedstrijd. Op bezoek bij Cercle Brugge bleef het op 1-1 steken.

Door de zege van Club Brugge bij Racing Genk was Anderlecht zijn leidersplaats kwijtgespeeld aan blauw-zwart. Winnen was dus de boodschap voor Anderlecht tegen Cercle Brugge. De Vereniging begon het best aan de wedstrijd, maar Anderlecht strafte na tien minuten een foutje af achterin bij Cercle. Vazquez kreeg te veel ruimte, maar miste nog oog in oog met Warleson. Stroeykens was goed gevolgd en legde de bal wel binnen. Cercle Brugge probeerde te reageren, maar door slechte voorzetten lukte dat niet. Net voor de rust kreeg Denkey een grote kans op de 1-1 na een uitschuiver van Sardella, maar de topschutter knalde over. Zwak Anderlecht komt nog dicht bij zege Ook na de rust was Cercle de gevaarlijkste ploeg. Daland kon na vijf minuten ook scoren met een streep, hij knalde een rebound van een vrije trap voorbij de kansloze Coosemans. Aanvallend stelde Anderlecht na rust niet veel meer voor. Cercle herleefde dankzij de gelijkmaker en kreeg iets na het uur ook een kans met Denkey, hij kopte naast. Somers knalde tien minuten voor tijd van dichtbij op Coosemans. Ook Anderlecht kreeg nog een grote kans, maar Delaney kreeg de bal niet binnen. Anderlecht scoorde ook nog de 1-2, maar Angulo liet de uit buitenspel vertrokken Amuzo afwerken. Paars-wit claimde ook nog een penalty na hand van Daland in de zestien, maar kreeg die niet. Het bleef zo 1-1. Anderlecht ziet Club Brugge naast zich komen in de stand.