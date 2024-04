Hadden Anderlecht en/of Cercle Brugge een strafschop moeten krijgen? Referee Department velt oordeel

Cercle Brugge en RSC Anderlecht bleven gisteren steken op een 1-1-gelijkspel. In de slotfase was er veel tumult bij twee strafschopfases. Wat is het oordeel van het Referee Department?

Erik Lambrechts besloot om bij beide fases géén strafschop te geven. Ook de VAR volgde telkens het oordeel van de scheidsrechter op het veld.

"Het was telkens een juiste beslissing van de scheidsrechter", oordeelt Frank De Bleeckere bij Under Review. "En het was eveneens een correcte beslissing van de VAR om niet tussen te komen."

Frank De Bleeckere explains the two not given penalties during #CERAND pic.twitter.com/J2FgIxWZRx — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) April 29, 2024

De Bleeckere bevestigt dat het om handsballen ging. "Maar eerst raakt de bal het lichaam van de speler. "Dat zorgt ervoor dat de richting van de bal veranderde en dat de bal tegen de hand ging."

De voormalige topscheidsrechter maakt de vergelijking met de handsbal van Kilian Sardella. KRC Genk slaagde er een dikke week geleden in om door die strafschop de volle buit te pakken.

Andere fase, wél strafschop

"Dat was een totaal andere situatie", besluit De Bleeckere. "In die fase kwam de bal rechtstreeks op de hand. Het lichaam zat er niet tussen."