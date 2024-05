🎥 Marc Coucke bereidt zich op zijn eigen manier voor op Anderlecht-Club Brugge: "Dromen mag"

Anderlecht staat zondag voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Marc Coucke bereidt zich ook voor op de wedstrijd.

Zondag wordt een heel belangrijke dag in het Belgisch voetbal. Eerst neemt Union SG het op tegen Cercle Brugge in de namiddag. Als de Brusselaars daar punten verliezen, kan paars-wit kampioen spelen in de avond.

Maar daarvoor moet het dan wel winnen van Club Brugge. Maar ook als Union wint, kan Anderlecht bij een overwinning een geweldig zaak doen tegen Club.

RSCA-eigenaar Marc Coucke bereidt zich ook al voor op de belangrijke wedstrijd. Hij plaatste een video op Instagram waarin te zien is hoe hij buiten een bokssessie heeft.

"Voorbereidingen voor zondag", klinkt het bij zijn bericht. "Hopend op een sportieve match, sfeer van de grote dagen en voor de rest .. dromen mag", besluit hij.

Coucke plaatste bij zijn video ook de Champions League-hymne. Hij hoopt er natuurlijk op dat er volgend seizoen weer CL-voetbal wordt gespeeld in het Lotto Park.