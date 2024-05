Voor één wedstrijd van de Rode Duivels worden voorlopig geen tickets verkocht: "Veiligheid gaat voor, altijd"

Het EK staat voor de deur. Binnen iets meer dan een maand zullen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd spelen op het tornooi in Duitsland.

Het EK moet nog beginnen, maar de Rode Duivels weten ook al welke uitdagingen nadien staan te wachten. In september gaat de Nations League van start.

Daarin neemt België het op tegen Italië, Frankrijk en Israël. Voor de thuiswedstrijden tegen Italië en Frankrijk kunnen er tickets gekocht worden, maar voor het duel met Israël nog niet.

"De Koninklijke Belgische Voetbalbond staat in permanent contact met de veiligheidsdiensten, de stad Brussel en de Federale Regering. De veiligheidssituatie wordt geanalyseerd en de evoluties van kortbij geëvalueerd. Meer nieuws volgt later", deelt de KBVB mee volgens Het Nieuwsblad.

Dat heeft allemaal te maken met de spanningen rond het conflict tussen Israël en Palestina. De ticketverkoop van de andere twee thuiswedstrijden start deze week voor leden van fanclub 1895.

"We weten dat een uitverkocht Koning Boudewijnstadion een enorme boost geeft aan onze Rode Duivels. We rekenen dus op een uitzinnig supporterslegioen voor onze thuiswedstrijden tegen Frankrijk en Italië. Voor de wedstrijd tegen Israël, staan we in contact met de overheden. Maar veiligheid gaat voor, altijd", vertelde Piet Vandendriessche, CEO van de KBVB bij de krant.