Anderlecht neemt afscheid van belangrijke pion

Anderlecht neemt afscheid van Marink Reedijk, coach van de RSCA Futures. Er werd in onderling overleg beslist om uit elkaar te gaan.

Anderlecht moet op zoek naar een nieuwe coach voor haar beloftenploeg. De club kondigde woensdagmiddag aan dat Marink Reedijk de club verlaat.

'Marink werd vorige zomer aangesteld als hoofdcoach van de RSCA Futures, die als één van vier belofteploegen in de Challenger Pro League aantreden. Na afloop van het huidige seizoen ging het management aan tafel met Marink om het seizoen te evalueren en de toekomst te bespreken. Na constructieve gesprekken werd er in onderling overleg beslist om de wegen te laten scheiden na dit seizoen', klinkt het op de clubwebsite.

Hij werd dit seizoen 12e met de Futures in de Challenger Pro League. David Hubert was zijn assistent dit jaar, nu blijft het nog even afwachten om te zien of hij overneemt.

Reedijk reageerde ook al even via de club. "Het is een enorm leerrijk jaar geweest. Ik heb goed en fijn samengewerkt met de clubleiding en ik heb het privilege gehad om te mogen werken met fantastische talenten, zowel binnen de spelersgroep als binnen de staf. Ik wil hen daar ook uitdrukkelijk voor bedanken."

De coach wil graag trainer bij een eerste ploeg worden. "De belangrijkste doelstellingen, namelijk het ontwikkelen van spelers en de club te verzekeren van een volgend seizoen in de Challenger Pro League, zijn ook behaald. Ik ga nu op zoek naar een uitdaging waarbij ik de ambitie koester om mijn ervaringen toe te passen als coach van een eerste elftal."