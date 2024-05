Anderlecht wil meer geld voor Zeno Debast

Anderlecht beleeft een geweldig seizoen en enkele spelers hebben zich al flink in de kijker gespeeld. Een daarvan is Zeno Debast die komende zomer een mooie transfer kan versieren.

Het dossier Zeno Debast wordt zorgvuldig behandeld bij Anderlecht. Alles lijkt erop dat de centrale verdediger aan zijn laatste wedstrijden bezig is bij paars-wit.

Anderlecht heeft waarschijnlijk een zeer drukke zomermercato voor de boeg. Momenteel ligt de focus vooral op een mogelijke uitgaande transfer van Zeno Debast, die belangstelling geniet vanuit Portugal.

Anderlecht wil 20 miljoen voor Debast

Het is al even geen geheim meer dat landskampioen Sporting CP concrete interesse heeft in Debast. Er zou ondertussen zelfs al een persoonlijk akkoord zijn gevonden tussen speler en club.

Maar ook Anderlecht moet nog een overeenkomst vinden met Sporting CP. Nu blijkt dat paars-wit meer geld wil voor zijn goudhaantje. De Brusselaars mikken op 20 miljoen euro.

Dit is een verhoging ten opzichte van het aanvankelijk genoemde bedrag van 16 miljoen euro. Het blijft nu afwachten wat de club uit Lissabon hiermee zal doen.