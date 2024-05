🎥 Wedstrijd tegen Antwerp zal een speciale worden voor KRC Genk: heel wat oude bekenden aanwezig in het stadion

KRC Genk viert vandaag de verjaardag van een historische moment. Exact 25 jaar geleden veroverden de Limburgers hun eerste titel.

Op 16 mei 1999 verzekerde KRC Genk zich van zijn allereerste landstitel. Er werd met 1-2 gewonnen bij KRC Harelbeke Oulare en Gudjónsson maakten toen de doelpunten.

Nu, exact 25 jaar later, viert de club zijn eerste titel opnieuw. Om dat in stijl te doen, heeft de club besloten om een speciaal shirt te maken. "16 mei 1999 staat in het geheugen van elke Genkie gegrift", begint Algemeen Directeur Erik Gerits op de clubwebsite.

"Het was de eerste van vier landstitels die we in onze prille clubgeschiedenis hebben behaald. En de eerste keer blijft altijd iets speciaals. Dat jubileum wilden we niet zomaar laten passeren. Samen met onze supporters en shirtpartner Nike hebben we daarom een exclusief special edition shirt ontworpen waarmee we de helden van toen willen eren."

Maar daar blijft het niet bij. De volgende thuiswedstrijd, maandagavond tegen Antwerp, zal volledig in het teken staan van de eerste landstitel.

Pierre Denier, die in 1999 hulpcoach was, heeft ervoor gezorgd dat 26 spelers en stafleden van de ploeg toen, nog eens naar de Cegeka Arena afzakken. Zij zullen voor aanvang van de wedstrijd geëerd worden in het stadion.