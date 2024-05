Anderlecht heeft hem al twee keer ontmoet: jonge aanvaller die testen aflegt in ons land valt in de smaak

De jonge Papa Demba Ndior blijft testen afleggen in ons land en heeft ondertussen al in twee wedstrijden gescoord tegen de RSCA Futures. De interesse voor hem groeit.

Twee weken geleden spraken we over een veelbelovende jonge aanvaller die momenteel op proef is bij Club Luik: Papa Demba Ndior (19 jaar). Club Luik speelde tegen de RSCA Futures en won met 5-3.

De eerste naam op het lijstje van doelpuntenmakers was... Demba Ndior. Zijn prestaties had al interesse gewekt. Ondanks zijn lengte is hij zeer beweeglijk en vrij technisch voor zijn postuur.

Een andere club uit de Challenger Pro League heeft hem inmiddels ook een kans gegeven om zich te bewijzen. Afgelopen woensdag speelde hij een vriendschappelijke wedstrijd met Francs-Borains.

Scoorde opnieuw tegen Anderlecht

Per toeval stond hij weer oog in oog met... de RSCA Futures. Ondanks de zware nederlaag van Francs-Borains (4-1), wist de jonge Senegalees opnieuw te scoren, met het hoofd.

Dit bewijst zijn kwaliteiten als doelpuntenmaker, die klaar zijn om zich verder te bewijzen in de Challenger Pro League. RFB is geïnteresseerd in het idee om hem definitief over te nemen, maar de concurrentie is stevig.

Papa Demba Ndior is eigendom van Banik Ostrava. Hij werd dit seizoen uitgeleend aan Vitkovice, een vierdeklasser in Tsjechië. Banik Ostrava heeft eerder al spelers gelanceerd. Denk bijvoorbeeld aan Yira Sor, die momenteel bij Genk speelt.