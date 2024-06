Voormalige Rode Duivel vertelt wie het EK zal winnen en geeft zijn verwachtingen van België

Het EK komt steeds dichterbij. Op vrijdag wordt het grote tornooi op gang getrapt in Duitsland. Guillaume Gillet liet weten wat zijn verwachtingen zijn.

Guillaume Gillet speelde in zijn spelerscarrière nog 22 interlands bij de Rode Duivels. Als analist volgt hij de nieuwe generatie al enkele even op de voet.

De verjonging van de kern lijkt op het juiste moment te komen. "Te vaak hebben ze ons teleurgesteld tijdens de laatste toernooien in de manier waarop ze deze belangrijke wedstrijden benaderden. Ze hadden de neiging om defensief te spelen, terwijl we veel kwaliteit hebben", vertelde hij bij RTBF.

Maar de verwachtingen zijn minder hoog dan vroeger. "Ik geloof dat het we de groepsfase zeker moeten halen. Dat is het absolute minimum. Daarna is er de kwestie van de loting. We weten min of meer tegen wie we kunnen spelen. Op een goede dag kunnen de Rode Duivels iedereen verslaan."

Bij een eerste plaats in de groep zouden de Rode Duivels een van de beste derdes uit groep A, B, C of D tegenkomen. Als België op de tweede plaats eindigt volgt er al meteen een zwaardere tegenstander.

Gillet ziet Duitsland als winnaar. "Als tweede finalist zie ik Engeland. En op de derde plaats zou ik Frankrijk zetten", besluit hij.